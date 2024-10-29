В Башкирии пенсионерка могла лишиться 2,5 млн рублей

В Башкирии сотрудники банка смогли предотвратить мошеннический перевод, который могла совершить 64-летняя пенсионерка.
Мошенники под предлогом продления медицинского полиса получили её личные данные. После этого ей начали звонить ложные представители банка и полиции, предупреждая о попытках оформить кредит на её имя и уговаривая перевести деньги на фиктивный «безопасный счет».
К счастью, благодаря внимательности работников банка пенсионерка не перевела свои 2,5 миллиона рублей. В тот же день, согласно данным МВД Башкирии, мошенники смогли украсть 5 миллионов рублей у других граждан. В полицию поступило 18 жалоб на мошенничество.