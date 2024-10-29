В Уфе проведена незаконная реконструкция исторического здания

В Уфе возбуждено уголовное дело из-за повреждения «Второго дома усадьбы Скрипова» на улице Ленина, 20/2. Это здание, построенное в начале XX века, имеет статус объекта культурного наследия регионального уровня.

Проверка прокуратуры выявила, что в доме проводилась реконструкция без необходимых разрешений. В результате в четырехэтажном здании был добавлен пятый этаж, а также изменены охраняемые элементы.

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы для начала уголовного дела. Прокуратура будет следить за ходом расследования.