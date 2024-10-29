В Госсобрание Башкирии внесён проект трёхлетнего бюджета республики

В Государственное Собрание внесен проект бюджета Республики Башкортостан на 2025 и плановый период 2026–2027 годов. 1 ноября пакет документов пройдет предварительное рассмотрение на заседании президиума. После этого работа начнется в профильных комитетах.

Предполагается, что законопроект будет подготовлен к принятию в первом чтении на ближайшем пленарном заседании Госсобрания в конце ноября. Новый трехлетний бюджет является социально ориентированным. Сумма предполагаемых доходов – 324 млрд рублей, расходов – 328 млрд. Дефицит в 4 млрд рублей обеспечен источниками покрытия.