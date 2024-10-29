В Уфе ребёнок сломал руку в детском саду

В Уфе прокуратура проверила исполнение профилактики травматизма в дошкольных учреждениях.
Так, в одном из детских садов города 6-летний мальчик во время прогулки упал и сломал руку. Воспитателя, который находился с детьми в это время, привлекли к дисциплинарной ответственности. Заведующую детского сада оштрафовали на 10 тысяч рублей.
В отношении женщины также возбуждено дело об административном правонарушении по статье «непредставление сведений (информации)», поскольку данные об инциденте не были представлены в надзорное ведомство.