В Уфе ребёнок сломал руку в детском саду

В Уфе прокуратура проверила исполнение профилактики травматизма в дошкольных учреждениях.

Фото №1 - В Уфе ребёнок сломал руку в детском саду

Так, в одном из детских садов города 6-летний мальчик во время прогулки упал и сломал руку. Воспитателя, который находился с детьми в это время, привлекли к дисциплинарной ответственности. Заведующую детского сада оштрафовали на 10 тысяч рублей.

В отношении женщины также возбуждено дело об административном правонарушении по статье «непредставление сведений (информации)», поскольку данные об инциденте не были представлены в надзорное ведомство.

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