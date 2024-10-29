В Уфе прошли памятные мероприятия в честь Мажита Гафури

90 лет прошло с тех пор, как не стало народного поэта республики, Героя труда, писателя, фольклориста и драматурга. У памятника поэту перед Башкирским государственным академическим театром драмы, носящим имя Мажита Гафури, собрались писатели, деятели искусств, артисты и поклонники творчества литератора.

Участники мероприятия поделились интересными фактами о жизни и творчестве Мажита Гафури. Он похоронен в парке им. Ленина. Собравшиеся возложили цветы к его могиле. В 1934-м проводить народного поэта в последний путь пришли более 15 тысяч человек.