В Уфе подвели итоги конкурса «Студент года. Педагоги»

В Уфе подвели итоги специального отрытого трека «Студент года. Педагоги». Это финал Российской национальной премии. В проекте приняли участие 100 студентов-педагогов, представляющих 60 образовательных организаций из 46 регионов России.

Определились 12 победителей по четырем профильным номинациям: педагог дошкольного, начального и дополнительного образования, а также педагог-предметник. Обладательницей гран-при стала Александра Тен из Белгородской области в номинации «Педагог дополнительного образования».