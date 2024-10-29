В Уфе состоялся концерт «Илишевцы — достойные сыны Отчизны!»

У входа во Дворец молодежи организовали выставку техники, которая в скором времени будет отправлена в зону спецоперации. В фойе также была представлена экспозиция Илишевского района об оказании гуманитарной помощи, боевых наградах участников СВО и трофеях из передовой. Средства, вырученные с концерта, будут направлены на помощь землякам, участвующим в специальной военной операции.