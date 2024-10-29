В Уфе олимпийские чемпионы по греко-римской борьбе провели мастер-класс

Уфа в четвёртый раз принимает Кубок России по греко-римской борьбе на призы Главы Республики Башкортостан. На протяжении трёх дней сильнейшие борцы страны будут бороться в личном и командном зачётах в десяти весовых категориях. В преддверии турнира для участников и их тренеров олимпийские чемпионы Давид Чакветадзе и Муса Евлоев провели мастер-класс.

Встреча началась с разминки, затем именитые спортсмены демонстрировали фирменные приёмы, делились советами и опытом на ковре. Чемпионы показывали не только броски, но и работу в партере. А у юных борцов была возможность проверить свои силы в показательном поединке с олимпийскими чемпионами.