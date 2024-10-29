В Уфе заканчивается модернизация двух поликлиник

Эти обновления начаты в рамках программы, инициатором которой стал Радий Хабиров. Она касается ремонта столичных медучреждений. В течение пяти лет планируется обновить более 100 организаций в Уфе. Одна из поликлиник, работы в которой практически завершаются, находится на улице Российской.

Таких кабинетов, где будет принимать педиатр, несколько. А ещё созданы рабочие места для узких специалистов. Ремонт здесь подходит уже к финишной прямой. По словам подрядчика, строительно-монтажные работы завершатся в середине ноября. В филиале детской поликлиники № 5 была проведена масштабная работа, и от прежних стен хозрасчетной поликлиники ничего не осталось.

Всё старое демонтировали, так что это медучреждение получило второе рождение. От потолка до пола. Полностью заменили инженерные коммуникации, смонтировали противопожарную систему, установили видеонаблюдение. Программу, которая обновит поликлиники столицы, инициировал в прошлом году Радий Хабиров. В течение пяти лет планируется отремонтировать 118 медучреждений Уфы.

Детская поликлиника на Российской в числе первых, которую преобразили после старта программы. Ее смогут посещать 150 маленьких пациентов в смену. Особое внимание уделили доступности для детей с ОВЗ. А еще в поликлинике будет работать рентген-кабинет, отделение функциональной диагностики и центр эндоскопии.