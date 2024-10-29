В Уфе стартовал Кубок России по греко-римской борьбе

В столице Башкортостана стартовал четвертый Кубок России по греко-римской борьбе на призы главы республики. Приехали лидеры сборных регионов, те, кто в будущем войдет уже в национальную команду.
Призёр первенства страны Эрик Шамилов на домашнем Кубке России еще не поднимался на пьедестал почета. Спортсмен выступает в весе до 82 килограммов. Он уверенно прошел 1/8, но оступился в следующем раунде — по очкам проиграл финалисту прошлогоднего Кубка России в Уфе.
Кубок России по греко-римской борьбе на призы Главы Башкортостана проводится в столице республики четвертый год подряд. На этот раз он собрал более 150 сильнейших представителей «классики». И, конечно, глава региона приехал на турнир.
Такими звездами стали олимпийские чемпионы. Среди гостей на трибунах сразу несколько чемпионов Игр разных лет: Алексей Мишин, Муса Евлоев, Давид Чакветадзе.
По традиции на Кубок России в столицу республики приехали победители и призеры международных турниров и первенства страны. Многие из участников уже выигрывали в Уфе. Но есть и новички, для которых выход на помост здесь — реальный шанс проявить себя и закрепиться в сборной.
Соревнования проводятся в личном и командном зачетах. От республики выступают 16 борцов: представители школ Уфы, Нефтекамска, Белорецка, Октябрьского и Стерлитамака. Турнир продлится два дня. Впереди финалы и поединки за бронзовые награды. А также схватки в олимпийских весах.
По сути, это и есть самая важная задача Кубка страны — за победителями этого турнира потянутся совсем юные ребята. Развитие детского спорта, о котором говорил Владимир Путин на Совете по физкультуре и спорту в Уфе во время форума «Россия — спортивная держава», и Башкортостан в этом плане — пример для многих других.