В Уфе стартовал Кубок России по греко-римской борьбе

В столице Башкортостана стартовал четвертый Кубок России по греко-римской борьбе на призы главы республики. Приехали лидеры сборных регионов, те, кто в будущем войдет уже в национальную команду.

Призёр первенства страны Эрик Шамилов на домашнем Кубке России еще не поднимался на пьедестал почета. Спортсмен выступает в весе до 82 килограммов. Он уверенно прошел 1/8, но оступился в следующем раунде — по очкам проиграл финалисту прошлогоднего Кубка России в Уфе.

Кубок России по греко-римской борьбе на призы Главы Башкортостана проводится в столице республики четвертый год подряд. На этот раз он собрал более 150 сильнейших представителей «классики». И, конечно, глава региона приехал на турнир.

Наши именитые спортсмены своим примером вовлекают в спорт молодых ребят. На прошедшем недавно в Уфе Совете при Президенте России по физической культуре и спорту прозвучала такая фраза: «Звезда порождает массовость». Именно благодаря таким людям спортом начинают заниматься всё больше детей, из которых потом рождаются новые звёзды. Это замкнутый круг, который вот так и должен действовать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Такими звездами стали олимпийские чемпионы. Среди гостей на трибунах сразу несколько чемпионов Игр разных лет: Алексей Мишин, Муса Евлоев, Давид Чакветадзе.

По традиции на Кубок России в столицу республики приехали победители и призеры международных турниров и первенства страны. Многие из участников уже выигрывали в Уфе. Но есть и новички, для которых выход на помост здесь — реальный шанс проявить себя и закрепиться в сборной.

Соревнования проводятся в личном и командном зачетах. От республики выступают 16 борцов: представители школ Уфы, Нефтекамска, Белорецка, Октябрьского и Стерлитамака. Турнир продлится два дня. Впереди финалы и поединки за бронзовые награды. А также схватки в олимпийских весах.