«Башкирия занимает выгодное положение»: эксперт о рейтинге доходов среди регионов России

Эксперты прокомментировали рейтинг медианного среднедушевого дохода среди регионов России, опубликованного накануне в СМИ. Башкортостан в нем занимает среднюю позицию. Такое положение республики в рейтинге эксперты связывают с особенностями структуры региона. Такая тенденция наблюдается и у других субъектов из Приволжского федерального округа, который находится на предпоследней позиции. В этих регионах преобладает сельское население.

Если мы посмотрим на ПФО, то ПФО на предпоследнем месте по среднеденежным доходам населения. Я это связываю с высокой долей сельского населения, и денежные доходы ниже.

Рустем Ахунов, доктор экономических наук

И несмотря на непростую экономическую ситуацию в условиях санкций, в республике растут реальные доходы населения, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Башкортостане в первом полугодии текущего года выросла на 18,7% — до 63 822,3 рубля.

По заработной плате Республика Башкортостан занимает более выгодное положение. Мы демонстрируем очень высокую динамику роста промышленного производства.

Рустем Ахунов, доктор экономических наук
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