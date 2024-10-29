«Башкирия занимает выгодное положение»: эксперт о рейтинге доходов среди регионов России

Эксперты прокомментировали рейтинг медианного среднедушевого дохода среди регионов России, опубликованного накануне в СМИ. Башкортостан в нем занимает среднюю позицию. Такое положение республики в рейтинге эксперты связывают с особенностями структуры региона. Такая тенденция наблюдается и у других субъектов из Приволжского федерального округа, который находится на предпоследней позиции. В этих регионах преобладает сельское население.