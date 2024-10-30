В Уфе прошёл форум в рамках Дней татарской молодёжи

В Уфе прошел форум «Будущее нации», ставший частью Дней татарской молодежи. Он состоялся на площадке театра «Нур». Участниками форума стали представители молодежи из городов и районов Башкортостана, блогеры, артисты, работники сферы образования.

Приехали и гости из Татарстана. Главными темами стали сохранение и развитие культуры и языка, проектная деятельность, межнациональная дружба, патриотическое воспитание.

Проект «Дни татарской молодежи» был поддержан Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. Первый форум прошел в сентябре и носил характер образовательной площадки. В этот раз основными направлениями стали культура и история. После пленарного заседания были организованы круглые столы с участием экспертов.