В Башкирии 18-летняя девушка осуждена за сбыт наркотиков

В Уфе 18-летняя девушка была осуждена за попытку незаконного распространения наркотиков. Орджоникидзевский районный суд вынес приговор по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

По данным прокуратуры Башкирии, в августе прошлого года уфимка получила крупную партию наркотиков и начала расфасовывать для продажи в городе и окрестностях. Сотрудники полиции остановили ее действия и конфисковали около 70 пакетиков с запрещенными веществами.