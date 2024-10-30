В селе Башкирии марал подружился с людьми

В селе Ангасяк Дюртюлинского района заметили марала, который не боится людей. В министерстве экологии рассказали о судьбе зверя.
Марал свободно ходит по улицам села, не стесняется заглядывать в сараи жильцов и даже принимает угощение из рук людей.
По словам замминистра природопользования и экологии Башкирии Камиля Биргулиева, животное пришло в Башкирию со стороны Актанышского района Татарстана, переплыв Белую. Чтобы марал не пострадал от своей доверчивости, его планируют отловить и отправить в вольерное хозяйство.