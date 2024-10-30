В селе Башкирии марал подружился с людьми

По словам замминистра природопользования и экологии Башкирии Камиля Биргулиева, животное пришло в Башкирию со стороны Актанышского района Татарстана, переплыв Белую. Чтобы марал не пострадал от своей доверчивости, его планируют отловить и отправить в вольерное хозяйство.