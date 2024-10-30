В Уфе открылась учебно-тренировочная кухня

Учебно-тренировочную кухню открыли в Уфе. Новое пространство появилось в центре содействия семейному воспитанию им. Ш. Худайбердина благодаря проекту «Вкусные истории», ставшему победителем Фонда президентских грантов во втором конкурсе 2023 года. Проект выигран благотворительным фондом «Дети и мир», который и реализовал идею создания кухни для успешной интеграции воспитанников центра в новые условия проживания после выхода из стационарного учреждения. Торжественное открытие новой комнаты сопровождалось мастер-классами и чаепитием.

В умелых руках фрукты превращаются в яркую композицию. И это только начало. Новое инклюзивное учебно-тренировочное пространство для воспитанников центра – это еще один шаг к самостоятельности и развитию творческих навыков, реализованный благотворительным фондом «Дети и мир».

Уметь вкусно готовить – навык полезный, а процесс весьма интересный, особенно когда обучение преподносится в формате мастер-классов, в том числе и от именитых шеф-поваров и преподавателей профильных учебных заведений. В рамках «Вкусных историй» планируется провести серию уроков, на которых дети смогут познакомиться с различными кулинарными традициями и техниками. Каждый мастер-класс будет посвящен отдельной теме: от национальных блюд разных стран до современных трендов в кулинарии.

Преподаватели убеждены, что проект поможет не только получить теоретический и практический запас знаний, но и сформирует трудовые, бытовые и коммуникативные навыки, окажет практическую подготовку детей-сирот к решению жизненных задач, который позволит уверенно начинать самостоятельную взрослую жизнь.

Проект «Вкусные истории» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. В рамках проекта новое пространство оснастили всем необходимым. Также благотворительный фонд продолжит обеспечивать центр содействия семейному воспитанию продуктами, необходимыми для мастер-классов.