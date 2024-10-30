В школе-студии телерадиоискусств ТРК «Башкортостан» стартовал новый курс

С 29 октября по 8 ноября обучающиеся будут осваивать азы таких профессий, как диктор, ведущий, корреспондент на башкирском и русском языках.

В программе – лекции и тренинги от мэтров: ораторское, актерское искусство, основы успешной коммуникации. Преподаватели помогут найти свой образ и стиль речи. Выпускники школы-студии, проявившие за время учёбы профессиональные качества, включаются в кадровый резерв телерадиокомпании «Башкортостан».

Обучающихся также научат работе перед камерой, помогут побороть страх перед выступлениями. Многие навыки пригодятся и в повседневной жизни. Некоторые из слушателей курса приехали из других городов и районов республики. Для многих это выход из зоны комфорта, возможность освоить нечто новое для себя.