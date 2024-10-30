Жителю Башкирии дали условный срок за стрельбу в окна жилого дома

В Кушнаренковском районе Башкирии был вынесен приговор 29-летнему местному жителю. Согласно информации объединенной пресс-службы судов республики, в июне 2024 года подсудимый выстрелил дважды в окна жилого дома из ружья «ИЖ-К» 16 калибра. Причиной тому стала личная неприязнь к семье, проживающей в этом доме. Он хотел запугать их и привлечь к себе внимание.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, которое будет условным, с испытательным сроком на два года. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.