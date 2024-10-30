Глава Гафурийского района Башкирии покинул свой пост

Глава Гафурийского района Башкирии Фанзиль Чингизов объявил о своей отставке. В обращении он выразил гордость за достижения, которые были достигнуты за пять лет его работы. Чингизов отметил, что они сумели пройти через ряд сложных испытаний, включая пандемию коронавируса и специальную военную операцию. Вопреки трудностям, ему удалось реализовать множество значимых проектов.