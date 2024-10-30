Мошенники «развели» жителя Башкирии на 3 млн рублей

В Башкирии 55-летний житель села Николо-Березовка стал жертвой мошенников, которые в течение полугода выманивали у него более 3 млн рублей. Мужчина наткнулся на рекламу о возможностях быстрого заработка на инвестициях и получил звонок от незнакомца, который предложил вложиться в мошенническую биржу.

Сначала аферисты показывали ему «прибыли» на виртуальном счете, но не позволяли вывести деньги. Когда мужчина заподозрил неладное и перестал отправлять средства, преступники запугали его. Они заявили о неуплаченных долгах и необходимости срочно взять кредиты для перевода на «безопасные» счета.