Пьяного жителя Башкирии задержали в поезде Нижневартовск–Адлер

В управлении на транспорте МВД России по УрФО сообщили об инциденте с 42-летним жителем Башкирии. Он был задержан за нарушение порядка на борту поезда, следовавшего из Нижневартовска в Адлер.

В пути мужчина распивал алкогольные напитки и употреблял нецензурную брань, нарушая спокойствие в вагоне.

Кроме того, по словам проводника, он игнорировал запреты и курил на переходной площадке между вагонами. В результате акт поездной бригады решил, что нарушителю следует прекратить поездку.

На нарушителя составили три административных протокола, наложив штраф в размере 1700 рублей. Стоит также отметить, что он путешествовал из Сургута в Магнитогорск, и теперь ему придется не только оплатить штраф, но также повторно приобрести билет для завершения своего пути.