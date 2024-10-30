В Уфе вооруженный мужчина преследовал 14-летнюю девочку

В Уфе 41-летнего мужчину обвинили в разбое. Подробности сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

В июне мужчина проводил время за распитием спиртных напитков со случайными знакомыми, а после вооружился двумя газовыми пистолетами. Они имел внешнее сходство с огнестрельным оружием. Мужчина покинул посиделку и на улице начал преследовать 14-летнюю девочку. У школьницы уфимец пытался выманить деньги. К счастью, девочка успела убежать и спрятаться в подъезде своего дома.

Мужчина на достигнутом не остановился и вечером того же дня напал на другого прохожего. Пешеход обратился за помощью к находившимся рядом сотрудникам патрульно-постовой службы. Злоумышленник был задержан.