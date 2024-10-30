В Башкирии дали старт модернизации энергоблока Кармановской ГРЭС

В Башкортостане началась модернизация энергоблока №1 Кармановской ГРЭС. Это самая мощная электростанция в республике. Старт работам дал Радий Хабиров на открытии Российского энергетического форума.

В рамках модернизации номинальную мощность энергоблока увеличат до 330 мегаватт. Обновление увеличит срок работы минимум на 30 лет. Необходимое для этого оборудование произведено на отечественных предприятиях. Также запустили подстанцию «Юлдаш» в Благовещенском районе. Она будет питать бытовые и промышленные объекты.