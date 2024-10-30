Жители Башкирии подали 1202 заявления по программе «Рекрут»

Чтобы стать частью «Рекрута» волонтеру старше 18 лет необходимо привлечь кого-либо для прохождения военной службы по контракту с Минобороны РФ. Волонтер и кандидат должны вместе обратиться в отделение ДОСААФ и военкомат. Как только новобранец пройдет медкомиссия и начнет службу, волонтер получит 50 тысяч рублей. Кроме того, военнослужащие, заключившие контракт в Башкирии, также имеют возможность получить единовременные выплаты, превышающие 1,2 миллиона рублей. В Уфе эта сумма достигла 1,3 миллиона рублей.