Жители Башкирии подали 1202 заявления по программе «Рекрут»

В Башкирии завершает свою работу программа «Рекрут», в рамках которой волонтеры получают единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей за участие в агитационной деятельности. Программа стартовала 1 августа и продлится до 31 октября. Как сообщили в ДОСААФ, на данный момент выплачены 1202 суммы в рамках 1809 поданных заявлений.

Фото №1 - Жители Башкирии подали 1202 заявления по программе «Рекрут»

Общее количество заявлений, которые мы получили – 1809. Выплаты на сегодняшний час произведены по 1202. В лидерах среди городов по-прежнему остается Уфа – 384. Среди районов Башкирии ведет Ишимбайский.

ДОСААФ РБ

Чтобы стать частью «Рекрута» волонтеру старше 18 лет необходимо привлечь кого-либо для прохождения военной службы по контракту с Минобороны РФ. Волонтер и кандидат должны вместе обратиться в отделение ДОСААФ и военкомат. Как только новобранец пройдет медкомиссия и начнет службу, волонтер получит 50 тысяч рублей. Кроме того, военнослужащие, заключившие контракт в Башкирии, также имеют возможность получить единовременные выплаты, превышающие 1,2 миллиона рублей. В Уфе эта сумма достигла 1,3 миллиона рублей.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в ситуационный центр Башкирии по телефонам 122 или +7 (347) 218-19-19.

Фото: архив БСТ.

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