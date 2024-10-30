Жители Башкирии подали 1202 заявления по программе «Рекрут»

В Башкирии завершает свою работу программа «Рекрут», в рамках которой волонтеры получают единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей за участие в агитационной деятельности. Программа стартовала 1 августа и продлится до 31 октября. Как сообщили в ДОСААФ, на данный момент выплачены 1202 суммы в рамках 1809 поданных заявлений.
Чтобы стать частью «Рекрута» волонтеру старше 18 лет необходимо привлечь кого-либо для прохождения военной службы по контракту с Минобороны РФ. Волонтер и кандидат должны вместе обратиться в отделение ДОСААФ и военкомат. Как только новобранец пройдет медкомиссия и начнет службу, волонтер получит 50 тысяч рублей. Кроме того, военнослужащие, заключившие контракт в Башкирии, также имеют возможность получить единовременные выплаты, превышающие 1,2 миллиона рублей. В Уфе эта сумма достигла 1,3 миллиона рублей.
Для получения дополнительной информации можно обратиться в ситуационный центр Башкирии по телефонам 122 или +7 (347) 218-19-19.
Фото: архив БСТ.