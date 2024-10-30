В Башкирии задержали серийного вора ювелирных изделий

В Башкирии полицейские задержали серийного вора, который ранее уже имел проблемы с законом. 31-летнего мужчину поймали в селе Таптыково — он специализировался на краже ювелирных изделий.

Вор прорывался в садовые домики, когда хозяев не было дома, используя найденные под рукой инструменты. После кражи он старался вернуть всё на место, чтобы не оставить улик. Однако уловка не сработала: его поймали с поличным, когда он выносил из одного из домов пачку мёда и массажёр для глаз.