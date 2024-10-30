В столице республики отметили Всероссийский день гимнастики. С 1999 года его празднуют в последнюю субботу октября. В Центре гимнастики воспитанники продемонстрировали показательные выступления. В празднике приняли участие и почётные гости — ветераны спорта.
Красочно, захватывающе и по-настоящему празднично в Уфе отметили всероссийский день гимнастики. Как самые юные, так и взрослые спортсмены выступили с номерами для гостей. Юноши подготовили выступление в национальных костюмах республики.
С 1 октября пять всероссийских федераций объединили в единую Федерацию гимнастики России. Помимо спортивной гимнастики, в нее вошли прыжки на батуте, акробатика, аэробика, а также художественная гимнастика. На уфимском ковре свои номера демонстрировали представители нескольких федераций, включая акробатический рок-н-ролл.
На празднике присутствовали и ветераны спорта. Те, кто стоял у истоков развития гимнастики в нашей Республике. И сейчас, наблюдая за выступлениями юных спортсменов, они, признаются, вспоминают себя. В таком же возрасте они только познавали азы гимнастики.
И для них Всероссийский день гимнастики — это по-особенному важный праздник.
На брусьях, бревнах, с лентами и обручами выступили в этот день звездочки башкирского спорта. Это праздник, который объединил несколько поколений гимнастов. А юным спортсменам есть на кого равняться и достигать тех же высот.