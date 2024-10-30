В Уфе отметили Всероссийский день гимнастики

В столице республики отметили Всероссийский день гимнастики. С 1999 года его празднуют в последнюю субботу октября. В Центре гимнастики воспитанники продемонстрировали показательные выступления. В празднике приняли участие и почётные гости — ветераны спорта.

Красочно, захватывающе и по-настоящему празднично в Уфе отметили всероссийский день гимнастики. Как самые юные, так и взрослые спортсмены выступили с номерами для гостей. Юноши подготовили выступление в национальных костюмах республики.

С 1 октября пять всероссийских федераций объединили в единую Федерацию гимнастики России. Помимо спортивной гимнастики, в нее вошли прыжки на батуте, акробатика, аэробика, а также художественная гимнастика. На уфимском ковре свои номера демонстрировали представители нескольких федераций, включая акробатический рок-н-ролл.

На празднике присутствовали и ветераны спорта. Те, кто стоял у истоков развития гимнастики в нашей Республике. И сейчас, наблюдая за выступлениями юных спортсменов, они, признаются, вспоминают себя. В таком же возрасте они только познавали азы гимнастики.

Это моя молодость, это моё детство. Это жизнь, проведённая в спортзале, это мои лучшие друзья, которые прошли со мной. И эти все друзья остаются по жизни самыми хорошими друзьями. Самые хорошие воспоминания о гимнастике. Тамара Алексеевская, ветеран спорта

И для них Всероссийский день гимнастики — это по-особенному важный праздник.

Мы дети безотцовщины, я в 7 лет без отца был. И, конечно, это были тяжелейшие годы, и там можно было просто сломаться, потеряться. А спортивная гимнастика меня сделала человеком. Я стал в последующем ученым, директором завода был, был я в президиуме науки СССР. Я считаю, что этому способствовала, в первую очередь, спортивная гимнастика. Зульфат Байметов, ветеран спорта