В Уфе прошел открытый Кубок республики по тхэквондо

В Уфе прошел открытый Кубок республики по тхэквондо ИТФ. В нем принимали участие спортсмены старше 18 лет. Также в рамках мероприятия состоялось первенство Башкортостана, где выступали атлеты от 11 лет. Конкуренцию хозяевам турнира составили гости из других регионов страны.

Много регионов приехало: Оренбургская, Самарская, Свердловская области. Они тоже хотят поучаствовать в нашем турнире, потому что они красочные, с большой конкуренцией и большой интерес приезжие проявляют именно к нашему региону.

Руслан Набиуллин, президент Федерации тхэквондо ИТФ Республики Башкортостан

Спортсмены выступали в нескольких разделах. Они демонстрировали формальные комплексы «туль» в личном и командном зачетах, а также прошли спарринги. Соревнования стали отборочными на Кубок России, который состоится в конце ноября в Екатеринбурге.

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