В Уфе прошел открытый Кубок республики по тхэквондо ИТФ. В нем принимали участие спортсмены старше 18 лет. Также в рамках мероприятия состоялось первенство Башкортостана, где выступали атлеты от 11 лет. Конкуренцию хозяевам турнира составили гости из других регионов страны.
Спортсмены выступали в нескольких разделах. Они демонстрировали формальные комплексы «туль» в личном и командном зачетах, а также прошли спарринги. Соревнования стали отборочными на Кубок России, который состоится в конце ноября в Екатеринбурге.