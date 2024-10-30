В Уфе прошел открытый Кубок республики по тхэквондо ИТФ. В нем принимали участие спортсмены старше 18 лет. Также в рамках мероприятия состоялось первенство Башкортостана, где выступали атлеты от 11 лет. Конкуренцию хозяевам турнира составили гости из других регионов страны.