В Уфе переизбрали руководителя республиканской федерации велоспорта

В республиканской федерации велоспорта переизбрали руководителя. Ринат Латыпов вновь у руля объединения. Сам мастер спорта, заслуженный тренер России выстроил в республике систему подготовки спортсменов высокого уровня. Сейчас задача — удержать эту планку. В конце ноября предстоит принять участие в заседании федерации велоспорта России.

У башкирского велоспорта богатая история. В числе воспитанников — участники Олимпийских игр, международных соревнований, многодневных гонок. Владимир Гусев, Александр Колобнев. Но внимание не только профессиональным спортсменам, но и массовому спорту. У федерации есть региональные отделения в городах и районах Башкортостана, идет просмотр, лучшие могут продолжить заниматься спортом на более высоком уровне.