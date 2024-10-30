Спортсмены из Башкирии завоевали медали на чемпионате России по теннису на колясках

На чемпионате России по теннису на колясках весь пьедестал почета заняли спортсмены из Башкортостана. Кроме этого, представители республики уверенно выступили в парном разряде, а также не остались без наград на первенстве страны среди юниоров.
По разные стороны от сетки. Так на тренировке братья Виктор и Михей Сидоровы готовятся к новым турнирам. Они только вернулись с чемпионата России по теннису на колясках. Выступали и среди юниоров на первенстве, и среди взрослых. Медали завоевали в обеих возрастных категориях. В парном разряде братьям Сидоровым нет лучших уже четыре года.
Виктор Сидоров одержал сразу две победы в личном разряде: на первенстве страны он обыграл в финале брата Михея, а в чемпионате России оказался сильнее еще одного представителя Башкортостана — Ивана Андреева из Уфы.
Еще одни братья из Уфы, Вячеслав и Владимир Макаровы, стали бронзовыми призерами чемпионата страны в парном разряде. Они в этом спорте больше 10 лет. За это время не раз становились призерами всероссийских соревнований.
На турнире в Москве выступили 9 спортсменов из Башкортостана. Также медали завоевали сестры Анастасия и Милана Судовиковы. А Дарья Сивкова стала лучшей в парном разряде и второй в личном и выполнила норматив кандидата в мастера спорта России. Сейчас башкирские теннисисты отправятся в составе национальной команды на сборы, после чего в конце года выступят на международном турнире в Турции.