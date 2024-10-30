В Уфе проходит первенство Башкирии по фехтованию среди юных спортсменов

В Уфе проходит Первенство Башкирии по фехтованию среди спортсменов до 15 лет. Эти старты традиционные, ведь здесь фехтовальщики ведут борьбу за участие на первенстве страны. Сначала выявляли сильнейших шпажистов в личном зачёте. Там приняли участие 25 девушек и 18 юношей. Затем в борьбу вступят рапиристы. После фехтовальщики отправятся на второй отборочный этап в Саратов, где будут сформированы две команды от нашей Республики. В начале декабря в Уфе впервые пройдет Первенство России.