Радий Хабиров вручил Сергею Ролдугину звание народного артиста Башкортостана

Это любимое произведение музыканта. В Уфе Сергей Ролдугин не в первый раз. В 2019 году он выступал на открытии сезона симфонического оркестра республики. После окончания выступления Радий Хабиров вручил музыканту звание народного артиста Башкортостана. В ответ Сергей Ролдугин не сдержался и исполнил произведения Петра Ильича Чайковского, что не входило в программу.