Радий Хабиров вручил Сергею Ролдугину звание народного артиста Башкортостана

Глава республики вручил звание народного артиста Башкортостана Сергею Ролдугину. Выдающийся виолончелист выступил в ГКЗ «Башкортостан» с национальным оркестром республики. Музыкант исполнил концерт для виолончели Антонина Дворжака.

Это любимое произведение музыканта. В Уфе Сергей Ролдугин не в первый раз. В 2019 году он выступал на открытии сезона симфонического оркестра республики. После окончания выступления Радий Хабиров вручил музыканту звание народного артиста Башкортостана. В ответ Сергей Ролдугин не сдержался и исполнил произведения Петра Ильича Чайковского, что не входило в программу.

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