Спортсмены из Башкирии выступят в финале Континентальной лиги дзюдо

Башкирские спортсмены выступят в финале престижного турнира по дзюдо. В субботу, 2 ноября, в Москве пройдет решающий соревновательный день Континентальной лиги. Команда клуба «Динамовские тигры» попала в число восьми сильнейших коллективов.

В декабре 2021 года глава республики Радий Хабиров выступил с инициативой учредить спортивную премию Башкортостана. В числе прочих номинаций есть и «Лучшая спортивная организация». В этом году награду получила федерация дзюдо региона.

За последние годы ей удалось выстроить стройную вертикаль от спорта высших достижений до детского. Клуб по дзюдо «Динамовские тигры» основал генерал-лейтенант Артур Фарвазович Ахметханов. На данный момент здесь занимается больше 220 детей.

В два этажа работает в полном цикле как школа. Имеет и методических специалистов, и полную тренерскую бригаду. И дети здесь от млада до велика, что свидетельствуют о сегодняшних наших результатах. Владимир Кузнецов, президент Федерации дзюдо Республики Башкортостан

Сегодня лидером клуба является чемпион Европы Матвей Каниковский. За его успехами тянутся юные воспитанники клуба.

Мы из города Кумертау, приехали сюда учиться и тренироваться. Занимаемся дзюдо с 8 лет. Приехали сюда в «Динамо», нам тут поставили хорошую технику. Сейчас готовимся к первенству России до 21 года в городе Рязань. Сейчас тот самый момент, когда мы уже в форме, заканчиваем подготовку к первенству. Розана и Роксана Аминевы, воспитанницы клуба дзюдо «Динамовские тигры»

Недавно башкирские спортсмены вернулись с чемпионата России. Там им удалось взять серебро в команде в составе сборной Приволжского федерального округа. В нее вошли дзюдоисты из Башкортостана: Арсен Аргимбаев, Атам Барахоев, Урусхан Балаев, Карен Галстян и Хасан Нуриев.

В командных состязаниях всё зависит от всей команды. Какой настрой, такая и победа. Мы боролись с Москвой, с Уралом. В обоих встречах было 7:7, и была решающая схватка. Получилось победить. Хасан Нуриев, серебряный призер чемпионата России по дзюдо

Настоящая гордость клуба — Карен Галстян. В марте этого года он стал вторым на турнире Большого шлема в Тбилиси. Совсем недавно боролся на соревнованиях в городе Дубай, где стал пятым. Сейчас цель Карена — подготовка к следующим Олимпийским играм.

Как начал заниматься — поставил такую цель. Это мечта моя и моих родителей. Хочу, чтобы она осуществилась. Буду стремиться к этому. Карен Галстян, член сборной России по дзюдо