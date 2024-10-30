Спортсмены из Башкирии выступят в финале Континентальной лиги дзюдо

Башкирские спортсмены выступят в финале престижного турнира по дзюдо. В субботу, 2 ноября, в Москве пройдет решающий соревновательный день Континентальной лиги. Команда клуба «Динамовские тигры» попала в число восьми сильнейших коллективов.

В декабре 2021 года глава республики Радий Хабиров выступил с инициативой учредить спортивную премию Башкортостана. В числе прочих номинаций есть и «Лучшая спортивная организация». В этом году награду получила федерация дзюдо региона.

За последние годы ей удалось выстроить стройную вертикаль от спорта высших достижений до детского. Клуб по дзюдо «Динамовские тигры» основал генерал-лейтенант Артур Фарвазович Ахметханов. На данный момент здесь занимается больше 220 детей.

В два этажа работает в полном цикле как школа. Имеет и методических специалистов, и полную тренерскую бригаду. И дети здесь от млада до велика, что свидетельствуют о сегодняшних наших результатах.

Владимир Кузнецов, президент Федерации дзюдо Республики Башкортостан

Сегодня лидером клуба является чемпион Европы Матвей Каниковский. За его успехами тянутся юные воспитанники клуба.

Фото №1 - Спортсмены из Башкирии выступят в финале Континентальной лиги дзюдо

Мы из города Кумертау, приехали сюда учиться и тренироваться. Занимаемся дзюдо с 8 лет. Приехали сюда в «Динамо», нам тут поставили хорошую технику. Сейчас готовимся к первенству России до 21 года в городе Рязань. Сейчас тот самый момент, когда мы уже в форме, заканчиваем подготовку к первенству.

Розана и Роксана Аминевы, воспитанницы клуба дзюдо «Динамовские тигры»

Недавно башкирские спортсмены вернулись с чемпионата России. Там им удалось взять серебро в команде в составе сборной Приволжского федерального округа. В нее вошли дзюдоисты из Башкортостана: Арсен Аргимбаев, Атам Барахоев, Урусхан Балаев, Карен Галстян и Хасан Нуриев.

В командных состязаниях всё зависит от всей команды. Какой настрой, такая и победа. Мы боролись с Москвой, с Уралом. В обоих встречах было 7:7, и была решающая схватка. Получилось победить.

Хасан Нуриев, серебряный призер чемпионата России по дзюдо

Настоящая гордость клуба — Карен Галстян. В марте этого года он стал вторым на турнире Большого шлема в Тбилиси. Совсем недавно боролся на соревнованиях в городе Дубай, где стал пятым. Сейчас цель Карена — подготовка к следующим Олимпийским играм.

Как начал заниматься — поставил такую цель. Это мечта моя и моих родителей. Хочу, чтобы она осуществилась. Буду стремиться к этому.

Карен Галстян, член сборной России по дзюдо

Сейчас башкирская команда готовится к новому вызову. 2 ноября в Москве пройдет финал Континентальной лиги дзюдо. В соревнованиях примут участие 8 лучших команд. Помимо лучших коллективов России, в этом престижном турнире принимают участие представители Казахстана. Также в этом году в Уфе в пятый раз пройдут всероссийские соревнования памяти Артура Ахметханова. Это командные состязания для спортсменов в возрасте до 18 лет. Турнир пройдет в центре спортивной подготовки Римы Баталовой 8 декабря.

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