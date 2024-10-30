Спортсмены из Башкирии выступят в финале Континентальной лиги дзюдо

Башкирские спортсмены выступят в финале престижного турнира по дзюдо. В субботу, 2 ноября, в Москве пройдет решающий соревновательный день Континентальной лиги. Команда клуба «Динамовские тигры» попала в число восьми сильнейших коллективов.
В декабре 2021 года глава республики Радий Хабиров выступил с инициативой учредить спортивную премию Башкортостана. В числе прочих номинаций есть и «Лучшая спортивная организация». В этом году награду получила федерация дзюдо региона.
За последние годы ей удалось выстроить стройную вертикаль от спорта высших достижений до детского. Клуб по дзюдо «Динамовские тигры» основал генерал-лейтенант Артур Фарвазович Ахметханов. На данный момент здесь занимается больше 220 детей.
Сегодня лидером клуба является чемпион Европы Матвей Каниковский. За его успехами тянутся юные воспитанники клуба.
Недавно башкирские спортсмены вернулись с чемпионата России. Там им удалось взять серебро в команде в составе сборной Приволжского федерального округа. В нее вошли дзюдоисты из Башкортостана: Арсен Аргимбаев, Атам Барахоев, Урусхан Балаев, Карен Галстян и Хасан Нуриев.
Настоящая гордость клуба — Карен Галстян. В марте этого года он стал вторым на турнире Большого шлема в Тбилиси. Совсем недавно боролся на соревнованиях в городе Дубай, где стал пятым. Сейчас цель Карена — подготовка к следующим Олимпийским играм.
Сейчас башкирская команда готовится к новому вызову. 2 ноября в Москве пройдет финал Континентальной лиги дзюдо. В соревнованиях примут участие 8 лучших команд. Помимо лучших коллективов России, в этом престижном турнире принимают участие представители Казахстана. Также в этом году в Уфе в пятый раз пройдут всероссийские соревнования памяти Артура Ахметханова. Это командные состязания для спортсменов в возрасте до 18 лет. Турнир пройдет в центре спортивной подготовки Римы Баталовой 8 декабря.