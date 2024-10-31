В Башкирии в аквапарке и школе произошёл пожар

В Башкирии зафиксировали два случая возгорания из-за плафонов. Подробности случившегося сообщают в МЧС.

В Белорецком районе в селе Новоабзаково в раздевалке аквапарка «Аквариум» загорелся потолок и светодиодный плафон. Площадь возгорания достигла 6 кв.м. Благодаря пожарному извещателю огонь удалось потушить до приезда пожарных.

Подобный случай произошёл в школе в селе Абзаково. Ночью в одном из кабинетов плафон начал плавиться и гореть. Благодаря срабатыванию автоматической пожарной сигнализации он был потушен.

Пострадавших нет. Ведётся активное расследование.