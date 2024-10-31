В Башкирии на балконе нашли тело мужчины

22 октября в квартире общежития по улице Чехова между некровными родственниками произошла ссора. Во время конфликта мужчина взял нож и ударил им в грудь своего отчима. Оружие горожанин помыл, а с места происшествия скрылся. От полученной травмы пострадавший скончался.