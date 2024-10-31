В Башкирии мужчина «угостил» наркотиками 17-летнего племянника

В Башкирии перед судом предстал 33-летний житель Татарстана. Его обвинили в приобретении наркотиков и склонении к употреблению.

Инцидент произошёл в мае в Октябрьском. Мужчина приобрёл наркотические вещества через знакомого. Он употребил сам, а после предложил наркотики своему 17-летнему племяннику. Остатки веществ мужчина оставил на хранение подростку.