В Башкирии определили самый спортивный район

Краснокамский район признан самым спортивным в Башкортостане по итогам республиканского конкурса, который учредил Радий Хабиров. Жители муниципалитета занимают призовые места в сельских спортивных играх, во всероссийских и международных соревнованиях. Всего в районе представлено более 30 видов спорта.

Вместе с молодыми людьми активно ведут здоровый образ жизни пенсионеры, которые представляют сообщество «Оптимисты». Причем занятия по волейболу проводятся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Прикамье» под руководством опытных наставников. К примеру, тренера-преподавателя Веры Исмагиловой, освоившей более десяти видов спорта.