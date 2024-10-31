В Уфе проходят любительские турниры по теннису

В Уфе проходит серия любительских турниров по теннису AMATOUR. Столица нашей республики принимает подобные соревнования впервые. Сначала прошли одиночные встречи среди мужчин.

Участие приняли 12 теннисистов. Их разделили на четыре группы по три игрока. Победу одержал уфимец Артём Андриянов, Артур Лукманов из Нефтекамска остановился на второй строчке, тройку лучших замкнул Тимур Тимербаев.