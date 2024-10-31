В приложении «Госуслуги.Дом» появилась новая функция

Жильцы многоквартирных домов смогут голосовать на общих собраниях онлайн через телефон. Новую функцию добавили в приложение «Госуслуги.Дом». Кроме того, через специальный сервис можно передавать показания, оплачивать счета ЖКУ, подавать заявки, изучать планы капитального ремонта и контролировать отчёты управляющей организации.