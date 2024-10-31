В Уфе проходит форум комплементарной медицины

В Уфе проходит первый международный форум, посвященный практикам лечения пациентов методами комплементарной, то есть альтернативной или народной медицины. Ученые на базе Башкирского государственного медицинского университета делятся своим опытом и изучают новые возможности не только в устранении симптомов, но и в ликвидации причин заболеваний, в оздоровлении людей, реабилитации детей и взрослых после различных травм и болезней, а также поддержания здоровья как у молодежи, так и у пенсионеров.
По словам организаторов идея форума заключается в том, чтобы объединить практики доказательной и народной медицины. В медицинском форуме участвуют врачи и ученые из разных уголков России. В режиме видеоконференцсвязи к дискуссиям присоединяются эксперты из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Своим мнением и опытом делятся и представители военно-медицинских вузов и учреждений. Как, к примеру, с помощью метода гипобаротерапии можно восстановить человека после перенесенной коронавирусной инфекции, а также оказать помощь раненым бойцам.