Сергей Ролдугин выступил в Уфе с симфоническим оркестром республики

Выдающийся виолончелист-виртуоз исполнил концерт для виолончели Антонина Дворжака. Это любимое произведение музыканта. В Уфе Сергей Ролдугин не в первый раз. После окончания выступления Радий Хабиров вручил маэстро звание народного артиста Башкортостана. 

Кажется, с инструментом они одно целое. И вроде бы Сергей Ролдугин на сцене, но мысленно словно парит в зале вместе со своей музыкой. Шедевр Антонина Дворжака «Концерт для виолончели» — любимое произведение маэстро. Благодаря чешскому композитору многие в своё время по-новому взглянули на виолончель.

Это уже не первое выступление Сергея Ролдугина с симфоническим оркестром республики. Ради этого концерта маэстро прилетел в Уфу на несколько дней раньше. Музыканты успели провести три репетиции.

После выступления секунда тишины, и зал взрывается аплодисментами, которые ещё долго не утихнут. Сюрпризом для Сергея Ролдугина стали слова Радия Хабирова. Глава республики вручил маэстро звание народного артиста Башкортостана.

Фото №1 - Сергей Ролдугин выступил в Уфе с симфоническим оркестром республики

Многие молодые таланты республики получили возможность поработать с вами. Ваши мастер-классы, которые проходят в наших музыкальных учреждениях, имеют огромное значение. Спасибо за воспитание нашей музыкальной элиты. Вы действительно настоящий патриот и народный музыкант.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сергей Ролдугин словами поблагодарил кратко. И всё потому, чтобы скорее выразить признательность так, как только может музыкант, — с помощью инструмента. Маэстро исполнил не входящее в программу произведение Петра Ильича Чайковского — «Сентиментальный вальс».

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ