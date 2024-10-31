Сергей Ролдугин выступил в Уфе с симфоническим оркестром республики

Выдающийся виолончелист-виртуоз исполнил концерт для виолончели Антонина Дворжака. Это любимое произведение музыканта. В Уфе Сергей Ролдугин не в первый раз. После окончания выступления Радий Хабиров вручил маэстро звание народного артиста Башкортостана.

Кажется, с инструментом они одно целое. И вроде бы Сергей Ролдугин на сцене, но мысленно словно парит в зале вместе со своей музыкой. Шедевр Антонина Дворжака «Концерт для виолончели» — любимое произведение маэстро. Благодаря чешскому композитору многие в своё время по-новому взглянули на виолончель.

Это уже не первое выступление Сергея Ролдугина с симфоническим оркестром республики. Ради этого концерта маэстро прилетел в Уфу на несколько дней раньше. Музыканты успели провести три репетиции.

После выступления секунда тишины, и зал взрывается аплодисментами, которые ещё долго не утихнут. Сюрпризом для Сергея Ролдугина стали слова Радия Хабирова. Глава республики вручил маэстро звание народного артиста Башкортостана.

Многие молодые таланты республики получили возможность поработать с вами. Ваши мастер-классы, которые проходят в наших музыкальных учреждениях, имеют огромное значение. Спасибо за воспитание нашей музыкальной элиты. Вы действительно настоящий патриот и народный музыкант. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан