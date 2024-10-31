Сергей Ролдугин выступил в Уфе с симфоническим оркестром республики

Выдающийся виолончелист-виртуоз исполнил концерт для виолончели Антонина Дворжака. Это любимое произведение музыканта. В Уфе Сергей Ролдугин не в первый раз. После окончания выступления Радий Хабиров вручил маэстро звание народного артиста Башкортостана.
Кажется, с инструментом они одно целое. И вроде бы Сергей Ролдугин на сцене, но мысленно словно парит в зале вместе со своей музыкой. Шедевр Антонина Дворжака «Концерт для виолончели» — любимое произведение маэстро. Благодаря чешскому композитору многие в своё время по-новому взглянули на виолончель.
Это уже не первое выступление Сергея Ролдугина с симфоническим оркестром республики. Ради этого концерта маэстро прилетел в Уфу на несколько дней раньше. Музыканты успели провести три репетиции.
После выступления секунда тишины, и зал взрывается аплодисментами, которые ещё долго не утихнут. Сюрпризом для Сергея Ролдугина стали слова Радия Хабирова. Глава республики вручил маэстро звание народного артиста Башкортостана.
Сергей Ролдугин словами поблагодарил кратко. И всё потому, чтобы скорее выразить признательность так, как только может музыкант, — с помощью инструмента. Маэстро исполнил не входящее в программу произведение Петра Ильича Чайковского — «Сентиментальный вальс».