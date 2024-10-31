В Уфу привезли картины из Третьяковской галереи

Третьяковская галерея в Уфе. В Башкирском государственном художественном музее имени Нестерова открылась выставка «От академизма к импрессионизму». В ней представлены 49 картин и 19 исторических рам из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Выставка приурочена к 450-летию Уфы.

Крамской, Репин, Серов, Левитан, Шишкин. В стенах Башкирского государственного художественного музея собрали 49 шедевров из коллекции Третьяковской галереи. Это настоящее путешествие по эпохам — от каноничного академизма до яркого импрессионизма.

Приблизился я к детству опять, вернулся в детство. Я в детстве в первый раз попал в Третьяковскую галерею и познакомился с нашими корифеями, художниками. Естественно, вся учеба проходила на образцах наших классиков. А здесь классики к нам сюда в Уфу. Александр Скорняков, заслуженный художник Республики Башкортостан, член творческого союза художников России

Каждый раз открываешь для себя в работах что-то новое. И где-то даже не соглашаешься, бывает и такое. Но, конечно, понимаешь, что, наверное, что-то еще не понимаешь. Владислав Пегов, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, председатель творческого союза художников Республики Башкортостан

Среди первых гостей выставки оказалась и Каринэ Хабирова. Она рассказала, что, приезжая в Москву, ее семья обязательно посещает Третьяковскую галерею.

Вообще, Третьяковская галерея — это такая гордость, наверное, всех жителей нашей страны, потому что такой пример, когда люди действительно собирали искусство. Они его собирали не для себя, а для того, чтобы большее количество людей увидели это, прикоснулись к этому. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»

Уфимская экспозиция включает четыре тематических раздела. Каждый — определенный период. Так посетители могут увидеть развитие русской живописи и влияние на нее стилевых течений.

В основном здесь представлена пейзажная живопись. Именно этот жанр больше всего любил и активно приобретал Павел Михайлович Третьяков. Здесь можно увидеть работы крупнейших представителей русской живописной школы.

Мы решили, что сейчас такое время, что нужно представить что-то светлое, жизнерадостное, приятное для глаз, услаждающее душу и сердце. И мы решили, что таким жанром является пейзаж, безусловно, как самый нейтральный. Татьяна Юденкова, куратор выставки

Еще один представленный жанр — портреты. Среди них есть особенный. Некрасов изобразил свою жену за рукоделием. Кстати, ее вышивка тоже хранится в Третьяковской галерее.

Но есть и разные другие портреты интересных личностей, актеров, историков искусства. В частности, это портрет Льва Николаевича Толстого, работа Репина «Толстой на отдыхе в лесу». Татьяна Карпова, заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе

Выставка — это большой подарок от Третьяковской галереи на юбилей Уфы. Коллекция подбиралась очень тщательно. Один из критериев — состояние картины. Работа должна быть в хорошем состоянии, чтобы перенести дорогу до Башкортостана.

Когда приходит момент отправки, каждая картина упаковывается в специальный климатический ящик, затем это всё отправляется специализированным транспортом в режиме особо ценного груза, в сопровождении вооруженной охраны. В фургоне постоянно поддерживается температура необходимая — 19 градусов, независимо от времени года. Татьяна Городкова, главный хранитель музейных предметов Государственной Третьяковской галереи