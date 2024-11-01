Радий Хабиров прокомментировал атаку БПЛА в Башкирии

Принятые меры комплексной системы безопасности помогли отразить атаку трех вражеских беспилотников, нападению которых накануне подверглись промышленные предприятия башкирской топливно-энергетической системы. Глава республики Радий Хабиров написал на своих страницах в соцсетях, что ситуация находится под контролем, жертв и разрушений нет.

Первый беспилотник упал на территории одного из предприятий, ущерб минимальный – выбиты стекла в операторской. Два других упали в промзоне. Предприятия функционируют в штатном режиме. На месте работали следственная группа, подразделения МЧС, оперативные службы.