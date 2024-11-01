Житель Уфы предстанет перед судом за стрельбу по детям

В Уфе перед судом предстанет 62-летний местный житель. Его обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью.

В июле мужчина находился у себя в доме по улице Касимовской. Из окна он заметил четырёх детей, которые прятались от дождя под козырьком подъезда. Мужчина якобы разозлился из-за их шума и выстрелил в детей из пневматической винтовки. Он попал в правое бедро 10-летней девочки.