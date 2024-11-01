В Башкирии задержан пьяный водитель благодаря «телефону доверия»

В Башкирии сотрудники ГАИ смогли задержать нетрезвого водителя благодаря сообщению, поступившему на «телефон доверия». Инцидент произошёл, когда подозрительный водитель на «Ладе Приоре» выезжал из Кушнаренковского района в сторону Уфы. Информация о его поведении была оперативно передана ближайшим патрулям ДПС.

Сотрудники отдельного спецбатальона остановили автомобиль на 53 километре дороги Р240, ведущей к трассе М-12. За рулём оказался местный житель, который после проверки показал высокий уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0.292 мг/л. В результате на водителя был составлен административный протокол за вождение в состоянии опьянения. Его автомобиль был помещён на специализированную стоянку для дальнейшего рассмотрения дела.