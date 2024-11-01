В Госсобрании Башкирии рассмотрели проект бюджета на 2025-2027 годы

Сегодня на заседании президиума Госсобрания республики депутаты рассмотрели пакет бюджетных документов, внесенных Главой Башкортостана. Это проекты законов «О бюджете Республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Башкортостана» на тот же период.
Кроме того, был оценён прогноз социально-экономического развития республики на ближайшие три года. Бюджет останется социально ориентированным. Доходы на 2025-й запланированы в размере 324 млрд рублей, расходы – 328 млрд. Дефицит обеспечен источниками финансирования.