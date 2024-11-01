В Стерлитамаке организатор квеста предстанет перед судом

В Стерлитамаке суд рассмотрит дело организатор квеста, в результате которого участники пострадали. По информации прокуратуры республики, инцидент произошел в марте 2024 года. Организатор арендовал помещение и подготовил его для игр в темноте, включая участие несовершеннолетних.

Однако перед началом квестов не проводился инструктаж по безопасности, участникам не выдавались фонарики, а несовершеннолетние могли принимать участие без согласия родителей.выпали

В августе этого года трое молодых людей, в том числе 17-летний подросток, попытались спрятаться от электрошокера в оконном проеме, который был ненадежно закрыт плитой. В результате окно разрушилось, и они выпали с высоты более трех метров, получив различные травмы.

Организатор частично признал свою вину. Уголовное дело сейчас передано в Стерлитамакский городской суд для дальнейшего рассмотрения.