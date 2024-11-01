В Уфе столичные хирурги провели операции в детской больнице

Эксперты научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии им. академика Ю.Е. Вельтищева из Москвы поделились опытом с уфимскими медиками.

Врачи провели операции в республиканской детской клинической больнице в Уфе. В частности, маленьким пациентам были установлены гастростомы. Это искусственное отверстие для ввода специальной трубки, благодаря которой питание доставляется прямо в желудок. Гастростома необходима пациентам, которые не способны принимать пищу обычным способом.