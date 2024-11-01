В Уфе проходит олимпиада школьников России и Беларуси

В Уфе проходит олимпиада школьников Союзного государства на базе Акмуллинского университета. В ней состязаются 138 старшеклассников, в том числе 48 из Республики Беларусь. Олимпиада стартовала 29 октября.

Первым испытанием стало сочинение. Во втором туре ребята выполнили письменную работу по русскому языку и литературе. Сегодня конкурс по риторическому мастерству и выразительному чтению. Работы старшеклассников оценивают ведущие белорусские и российские ученые, преподаватели вузов, учителя-практики.

Соревнования проводят в два этапа. Финал организовывают попеременно в белорусских и российских городах: в Беларуси – по нечетным годам, в России – по четным. Олимпиада выступает важной платформой для развития творческих способностей и научного интереса у молодежи из России и Беларуси. В этом году интеллектуальные состязания посвящены 25-летию образования Союзного государства.