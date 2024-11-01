В Уфе задержали мужчину, который бросился на продавщицу с ножом

В Уфе продолжается расследование ограбления магазина по улице Александра Невского. Подробности сообщили в МВД.

В торговую точку ворвался мужчина, который угрожал ножом и похитил 16 тысяч рублей. К счастью, сотрудница магазина не пострадала и, выбежав на улицу, обратилась за помощью к прохожим.

Грабитель был найден. Им оказался 33-летний ранее судимый местный житель. Он сознался в совершении преступления и добавил, что украденные деньги потратил на алкоголь. Мужчину заключили под стражу.