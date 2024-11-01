В Башкирии погиб пешеход в результате наезда автомобиля

В Башкирии в результате ДТП погиб пешеход. По информации ГАИ Нефтекамска, инцидент случилась 31 октября, около 19: 00, на проспекте Юбилейный. Предварительные данные показывают, что 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150» двигавшийся от улицы Социалистической к улице Строителей, сбил 67-летнего мужчину. Он перебегал дорогу в неположенном месте и не имел светоотражающих элементов на одежде.