В Нефтекамске инклюзивный театр представил спектакль по пьесе «Прасковья»

В Нефтекамске особенные актеры представили зрителям спектакль по пьесе «Прасковья» – постановку о судьбе русской девушки, которая находит своё счастье с татарским парнем по имени Мажит. Она делает решительные шаги ради своей любви и становится примером для многих женщин.

В спектакле в главных и второстепенных ролях было задействовано больше 40 человек. С артистами местного инклюзивного театра на сцене выступали и актеры из Ижевска и Казани.