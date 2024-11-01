В Нефтекамске инклюзивный театр представил спектакль по пьесе «Прасковья»

В Нефтекамске особенные актеры представили зрителям спектакль по пьесе «Прасковья» – постановку о судьбе русской девушки, которая находит своё счастье с татарским парнем по имени Мажит. Она делает решительные шаги ради своей любви и становится примером для многих женщин.
В спектакле в главных и второстепенных ролях было задействовано больше 40 человек. С артистами местного инклюзивного театра на сцене выступали и актеры из Ижевска и Казани.
Почти пять лет в Нефтекамске существует инклюзивный театр. Он объединил людей, которые, несмотря на ограничения здоровья, обладают безграничным творческим потенциалом и большим желанием его реализовывать. Проект запущен с использованием гранта, предоставленного общероссийской общественно-государственной организацией «Российский фонд культуры» в рамках федеральной программы «Творческие люди» национального проекта «Культура».